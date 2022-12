ARIANNE Théâtre Sénart – Scène nationale, 6 janvier 2023, Lieusaint.

Entrée libre sur inscription

La Caravelle – Thomas Gendronneau

Théâtre Sénart – Scène nationale 8-10 Allée de la Mixité 77127 Lieusaint Lieusaint 77127 Seine-et-Marne Île-de-France

SORTIE DE RESIDENCE ARIANNE

Le 6 janvier 2023 à 16h, nous présenterons une maquette du spectacle dans son intégralité lors d’une sortie de résidence.

La pièce est une écriture personnelle librement inspirée du mythe d’Ariane ainsi que des destins tout aussi mythiques, voire tragiques, des chanteuses à succès de la culture pop-rock.

Cette pièce, comme un mouvement de symphonie, est cadencée et entrecoupée de soupirs. Les notions de rythme et de nuances, essentielles en musique, le seront tout autant dans cette histoire qui se déroule à la fois sur plusieurs temporalités et avec différents points de vue. Tout comme un passage de grande œuvre musicale, suivant l’interprétation et l’émotion qui seront délivrées, une même scène n’aura pas la même saveur et sera unique dans son arrangement, sa tonalité, sa partition. Ainsi, à l’image d’un album de musique, la pièce est composée de plusieurs chansons qui balisent l’intrigue comme le ferait un métronome battant la mesure. Par ailleurs, les comédiens et comédiennes sont également toutes et tous musiciens et alternent dans leur vie rôles et concerts, dualité essentielle pour le processus de création et de composition qu’implique le projet. « ARIANNE » porte en effet sur la coexistence des récits, l’ambivalence de ce qui nous est donné à voir, la frontière entre le réel et le fictionnel.

Ce trouble se retrouve à mesure que sont retracés les événements advenus la journée du dernier concert et leur réalité fait peu à peu planer un doute : où est la vérité, dans ce qui est dit ? Où est-elle dans ce qu’Arianne nous montre d’elle-même, et de ses souvenirs ? L’interview se tiendra en permanence « sur un fil », celui d’Arianne, entre le talk show thérapeutique et l’enquête, policière et musicale.

Dans cette pièce, la réalité n’est pas seulement bousculée dans le passé et par les multiples versions des souvenirs brouillés d’Arianne. Durant l’interview, la réalité du présent vacille, le rapport que tissent les deux femmes entre elles change à mesure que les questions deviennent de plus en plus intimes, gênantes, voire incriminantes. À tel point qu’on se demande si l’on assiste à une simple interview ou à une sorte de procès d’intention et qu’on s’interroge même sur le lieu dans lequel les deux personnages discutent. S’agit-il vraiment d’un studio de télévision ? Où est-ce seulement ce qu’Arianne, troublée par ses souvenirs qui se mélangent, croit voir ?



Thomas Gendronneau