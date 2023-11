Une cuillère pour Mamie Théâtre Sémaphore / Espace Beaulieu Nantes, 23 mars 2024, Nantes.

2024-03-23

Horaire : 20:30 21:50

Gratuit : non 20 € / 14 € Billetterie : semaphore-nantes.fr

Huis-clos de music-hall. Férocement grinçante… Vous allez adorer cette réunion de famille… ou pas ! Une salle à manger, les couteaux à droite et les fourchettes à gauche, les serviettes soigneusement pliées en forme de cygne dans les assiettes, le « kir mûre » dans les coupes… Comme tous les troisièmes vendredis de chaque mois depuis 1997, la famille Bousin se rassemble autour d’un chaleureux repas. Mais ce soir-là, entre des défaillances domestiques, quelques morceaux de Joséphine Baker et des non-dits familiaux, Bénédicte et Eric ont une grande nouvelle à annoncer. Le repas de famille… Rituel convivial ou moment de vérité libérée ? Avec Antoine Leveau, Loriane Grandsire, Valentin Orain, Joséphine Delannoy, Gautier Piquer, Maxime Desnos et Eugénie Houssin Mise en scène : Prunella Rivière Durée : 1h20

Théâtre Sémaphore / Espace Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200