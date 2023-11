Bienvenue à Troulane avec la Cie New Generation Théâtre Sémaphore / Espace Beaulieu Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Bienvenue à Troulane avec la Cie New Generation Théâtre Sémaphore / Espace Beaulieu Nantes, 22 mars 2024, Nantes. 2024-03-22

Horaire : 20:30 22:00

Gratuit : non 15 € / 10,50 € Billetterie : semaphore-nantes.fr Carte blanche aux élèves diplômés en 2023 de l’Institut National des Arts du Music-Hall. Au programme : une création collective étonnante comme un cocktail ultra-vitaminé qui mêle l’incroyable, le rire et la dextérité !Ne passez pas à côté de ce tourbillon de talents aussi multiples qu’impressionnants : chant, danse, musique et numéros visuels, et soyez les premiers à applaudir les futures stars de la comédie musicale et du cabaret contemporain. Durée : 1h30 Théâtre Sémaphore / Espace Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200 Programmation Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Théâtre Sémaphore / Espace Beaulieu Adresse 9 Boulevard Vincent Gâche Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Théâtre Sémaphore / Espace Beaulieu Nantes latitude longitude 47.20631, -1.542842

