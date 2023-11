Jeu de dames Théâtre Sémaphore / Espace Beaulieu Nantes, 16 mars 2024, Nantes.

2024-03-16

Horaire : 20:30 21:50

Gratuit : non 20 € / 14 € Billetterie : semaphore-nantes.fr

Humour, chant et danse sont au service d’une comédie féministe hilarante et impitoyable sur le monde de l’entreprise. Elles sont directrice, hôtesse d’accueil, comptable, assistante-stagiaire, responsable RH, commerciale ou encore agente d’entretien… Elles font battre le coeur d’une entreprise somme toute assez banale… Une start-up au fonctionnement finalement conventionnel mais sur le point de révolutionner notre vision du plaisir féminin avec un produit miracle… Règles, rituels, pratiques et valeurs fédèrent les collaborateurs au sein de l’entreprise. Le genre unique, féminin ou masculin, influence-t-il le fonctionnement des groupes sociaux confrontés à un projet commun ?De et avec Emmie Sitter, Agathe Gobard, Lisa Godet, Joséphine Delannoy, Anthéa Chauvière et Sabrina Calvo Mise en scène : Yanis Nouidé Durée : 1h20

Théâtre Sémaphore / Espace Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200