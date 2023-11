Simon Fache : Pianiste tout terrain Théâtre Sémaphore / Espace Beaulieu Nantes, 23 février 2024, Nantes.

2024-02-23

Horaire : 20:30 21:50

Gratuit : non 25 € / 17,50 € Billetterie : semaphore-nantes.fr

Spectacle musical. Il les a tous incarnés un jour dans sa carrière. Simon Fache prend dans « Pianiste tout terrain » un virtuose plaisir à les étriller : les frimeurs, les jazzmen, les classiques, les mauvais, les pianistes de bar, de croisière, de mariage ou d’enterrement. Sans oublier le principal intéressé : lui-même. Après 350 représentations de son spectacle « Pianistologie », et devenu malgré lui « le pianiste à Arthur », il revient accompagné par ses 2 acolytes (Fabrice L’Homme et Arnaud Havet), 2 autres fines gâchettes multipliant par 3 l’énergie, la virtuosité et le rire ! Dans leurs mains, la sonnerie aux morts se met à swinguer, Rachmaninov groove comme les Red Hot… On réalise soudain que sous le costume du musicien, il y a un coeur qui bat. Et pas que la mesure. Durée : 1h20

Théâtre Sémaphore / Espace Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200