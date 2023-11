Dany Mauro : Pour vous Mesdames Théâtre Sémaphore / Espace Beaulieu Nantes, 17 février 2024, Nantes.

2024-02-17

Horaire : 20:30 21:50

Gratuit : non 20 € / 14 € Billetterie : semaphore-nantes.fr

One man show. Dany Mauro s’offre en spectacle pour les femmes car elles sont finalement au centre de tous les sujets, la pub, le speed dating, le harcèlement, la séduction, la politique, la cuisine. Carla Bruni, Chantal Ladesou, Marine Lepen côtoient Edouard Baer, Raoult, Poutine, Trump, Bern, M, Doré, Vianney et bien d’autres. Un spectacle avec des sourires, des fous rires, des Oohh !, des Aahh !, des Ouuuhh !, de la tendresse, de l’émotion, des surprises et même des chorégraphies… Durée : 1h20

Théâtre Sémaphore / Espace Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200