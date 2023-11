L’idée du siècle Théâtre Sémaphore / Espace Beaulieu Nantes, 16 février 2024, Nantes.

2024-02-16

Horaire : 20:30 22:00

Gratuit : non 15 € / 10,50 € Billetterie : semaphore-nantes.fr

Une expérience unique d’humour et d’illusion. Vous en avez besoin mais vous ne le savez pas encore… Bienvenue au salon de l’innovation ! Venez découvrir les inventions incroyables qui vont révolutionner votre vie. Edward et Bonore, un duo créatif aux multiples talents, vont vous surprendre par leurs personnalités. Ils travaillent ensemble depuis des années, une belle amitié, mais tout n’est pas facile quand un évènement vient tout perturber. Avec votre aide, réussiront-ils à passer les épreuves et trouver l’idée du siècle ? Leur côté décalé et parfois loufoque fait de cette comédie un audacieux mélange entre humour, magie et chant. Avec Stylver Blanchet et Mathieu Chesneau Mise en scène : Yanis Nouidé Durée : 1h30

Théâtre Sémaphore / Espace Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200