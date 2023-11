Betty Crispy – Boudoir burlesque Théâtre Sémaphore / Espace Beaulieu Nantes, 9 février 2024, Nantes.

2024-02-09

Horaire : 20:30 21:50

Gratuit : non 20 € / 14 € Billetterie : semaphore-nantes.fr

Effeuillage. Un spectacle de cabaret burlesque orchestré par Betty Crispy et Russell Bruner. ‘Le Boudoir Burlesque’, c’est un peu la rencontre d’une p’tite Française danseuse de cancan et d’un bel Américain circassien et danseur de swing !Ce couple d’artistes de renommée internationale vous invite à pénétrer dans son boudoir secret, entre chansons, émotions, rires, séduction, poésie, effeuillage et vaudeville. Tout public à partir de 16 ans Durée : 1h20

Théâtre Sémaphore / Espace Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200