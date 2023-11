Revue de la Cloche : Imagine Théâtre Sémaphore / Espace Beaulieu Nantes, 20 janvier 2024, Nantes.

2024-01-20

Horaire : 21:00 23:30

Gratuit : non 23,50 € à 45 € (jusqu’à 60 € pour la représentation du 31 décembre à 21h) Billetteries : revue-la-cloche.fr

Le nouveau spectacle de la revue de La Cloche, « Imagine », un spectacle music-hall unique, inédit, mêlant comédie, émotion, danse et musique. Qu’elle que soit l’époque nous trouverons toujours à redire et nous espérons toujours mieux… Imaginons une société ayant pour mission de régler les problèmes du monde, d’améliorer les choses.Embarquez pour une aventure inoubliable, où s’offrir une seconde chance serait réel ! Laissez-vous l’occasion de vous évader, sans limite, sans frontière et sans obstacle.Laissons-nous la possibilité de voir le monde tel qu’on l’imagine. Durée : 2h30 Représentations du 29 décembre 2023 au 28 janvier 2024

Théâtre Sémaphore / Espace Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200