Le pique-nique magique Théâtre Sémaphore / Espace Beaulieu Nantes, 13 décembre 2023

Horaire : 17:00 17:50

Horaire : 17:00 17:50
Gratuit : non 9 € / 7 € Billetterie : semaphore-nantes.fr Conte de Noël pour toute la famille. Quoi de plus original qu'un pique-nique de Noël ? Marie a pour tradition de préparer une activité surprenante à ses enfants pour attendre le père noël. Cette année c'est un pique-nique en forêt. Mais quelle fut sa surprise en tombant nez à nez avec le peuple des Dudnes. Sous le commandement de Dame Nature, ce petit peuple invisible a pour mission de contrôler la pollution provoquée par les êtres humains. Mais à la veille de Noël, le plan « viginature » a été déclenché, la terre est en danger ! Auteurs : Benoît Laubier & Romy VasselinAvec Anabelle Pastore, Ines Fournier, Louise Galard & Lauréline Daniaud Public : à partir de 5 ans Durée : 50 min. Théâtre Sémaphore / Espace Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200

