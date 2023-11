Bang Bang Théâtre Sémaphore / Espace Beaulieu Nantes, 8 décembre 2023, Nantes.

2023-12-08

Horaire : 20:30 22:10

Gratuit : non 25 € / 17,50 € Billetterie : semaphore-nantes.fr

Bang bang… Ces mots résonnent comme des battements de cœur palpitants… Une explosion de liberté et d’énergie qui pulse à travers le spectacle qui vous attend. Bang bang,C’est bien plus qu’un simple titre, c’est un cri de ralliement, un état d’esprit enivrant qui anime une troupe impatiente. Préparez-vous à vivre une expérience unique où les ingrédients de la tradition du music-hall se feront amis avec l’audace et l’impertinence. Entre éclats de rire, ballets finement exécuté, mélodies envoutantes, poésie inattendue, costumes chatoyants, vous saurez où vous habitez tout en vous disant qu’il y a de la fraîcheur dans l’air ! Durée : 1h40

Théâtre Sémaphore / Espace Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200