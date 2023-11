Ticket magique pour le Pôle-Nord – Cie le Lotus Bleu Théâtre Sémaphore / Espace Beaulieu Nantes, 25 novembre 2023, Nantes.

2023-11-25

Horaire : 15:00 16:20

Gratuit : non 12 € / 9 € Billetterie : semaphore-nantes.fr

Spectacle de magie participatif pour enfants. Sébastien revient dans sa chambre de petit garçon et se souvient de ce que sa maman lui disait : « Mon grand, n’oublie pas qu’à Noël, tout est possible. C’est pourquoi il ne faut jamais perdre la magie de Noël ». Elle disait aussi que si un jour elle n’était plus là, elle serait certainement dans ce gros nuage venant du Pôle-Nord, le même nuage que celui du Père-Noël. Alors, puisque tout est possible, Sébastien décide de partir pour le Pôle-Nord pour pouvoir retrouver sa maman et la serrer encore une fois dans ses bras.Et vous, vous croyez en la magie de Noël ? De et avec Sébastien Gayou Public : de 3 à 12 ans Durée : 1h20

Théâtre Sémaphore / Espace Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200