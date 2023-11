Les Demented Brothers Théâtre Sémaphore / Espace Beaulieu Nantes, 17 novembre 2023, Nantes.

2023-11-17

Horaire : 20:30 21:50

Gratuit : non 20 € / 14 € Billetterie : semaphore-nantes.fr

Les Demented Brothers : Experts en Magie Incroyablement Stupide Découvrez l’univers merveilleusement décalé des Demented Brothers, cabaret loufoque, clowns déjantés et magie facétieuse ! Que cherchons-nous à cacher ou à oublier dans notre perpétuelle quête de perfection apparente ? de et avec Alessandro Carocci et Simon Herlin Tout public à partir de 8 ans Durée : 1h20

Théâtre Sémaphore / Espace Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200