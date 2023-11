8 m2 – Bienvenue en prison ! Théâtre Sémaphore / Espace Beaulieu Nantes, 12 novembre 2023, Nantes.

2023-11-12

Horaire : 15:00 16:40

Gratuit : non 20 € Billetterie : semaphore-nantes.fr

A saisir, colocation, 4 lits, exposition Nord-Nord, porte blindée, vue sur rien mais fenêtres avec barreaux… Gardiennage 24h/24, 7 jours sur 7. 4 mecs plutôt ordinaires, pas forcément innocents… Face à une situation extraordinaire… Ils vont devoir par la force des choses se partager 8m2, avec tout ce que cela comporte. Bienvenue, en prison ! Comment réagissons-nous à l’enfermement ? Quel sens prend le partage lorsqu’il se fait dans la contrainte ? Comment le rire peut-il nous offrir un nouvel horizon et nous aider à « repousser » les murs ? 4 comédiens et 1 musicien pour un huis clos contraint et créatif ! Une fable « engrillagée » à grands renforts de fous rires, d’idées saugrenues, de scénarios, irréalisables à se rouler par terre… De et avec Martin Heuzard, Yanis Nouidé, Vincent Robin, Benoît Laubier et Jean Michel Bamas Tout public à partir de 12 ans Durée : 1h40

Théâtre Sémaphore / Espace Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200