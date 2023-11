C’est magique non ? Théâtre Sémaphore / Espace Beaulieu Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes C’est magique non ? Théâtre Sémaphore / Espace Beaulieu Nantes, 10 novembre 2023, Nantes. 2023-11-10

Horaire : 20:30 21:50

Gratuit : non 20 € / 14 € Billetterie : semaphore-nantes.fr Extraordinaire, inexplicable ou burlesque. Spectacle humoristique interactif où la poésie, la magie, le mentalisme et la ventriloquie se disputent la vedette ! Spectacle de magie participative, le magicien c’est vous ! De, mis en scène et avec Anabell O’Connell & Venedig Durée : 1h20 Théâtre Sémaphore / Espace Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200 Programmation Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Théâtre Sémaphore / Espace Beaulieu Adresse 9 Boulevard Vincent Gâche Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Théâtre Sémaphore / Espace Beaulieu Nantes latitude longitude 47.20631, -1.542842

Théâtre Sémaphore / Espace Beaulieu Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/