Luc et Charlie débarquent ! Théâtre Sémaphore / Espace Beaulieu Nantes, 4 novembre 2023, Nantes.

2023-11-04

Horaire : 20:30 21:50

Gratuit : non 20 € / 14 € Billetterie : semaphore-nantes.fr

La rencontre entre deux personnages complètement déjantés. Charlie, impulsif et maladroit, et Luc protecteur et généreux, trop parfois… A la croisée des arts entre clown, stand up, chant et mime, ils abordent avec humour différents sujets pendant plus d’une heure ! Entre leur rencontre, leurs projets et l’éternelle question de l’amour, ces deux compères vous invitent avec fantaisie à partager leur univers décalé. « Luc et Charlie débarquent ! », c’est aussi un spectacle interactif. En effet, puisque « plus on est de fou et plus on rit », ils mettent à contribution le public pour le bonheur de tous. Écrit, mis en scène et interprété par Martin Heuzard et Yanis Nouide Public : familialDurée : 1h20

Théâtre Sémaphore / Espace Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200