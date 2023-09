Match d’impro : La LNI (Montréal) vs La Fabrique à Impros Théâtre Sémaphore / Espace Beaulieu Nantes, 3 novembre 2023, Nantes.

2023-11-03

Horaire : 20:30 22:00

Gratuit : non Tarif réduit : 15 € Tarif plein : 20 € Tout public

Retour à Nantes pour la Ligue Nationale d’Improvisation qui délaisse son Québec natal le temps d’une tournée européenne ! Cette saison, la Fabrique à Impros monte une équipe pour recevoir ses camarades montréalais et s’installe dans une nouvelle salle pour l’occasion : le Sémaphore, à Nantes. Le vendredi 3 novembre 2023 à 20h30, les deux équipes entreront en scène pour y jouer un match d’improvisation forcément unique ! Mais c’est bien plus qu’un simple match. C’est l’histoire de 8 artistes professionnels, comédiens et comédiennes vivant de part et d’autre d’un océan qui se retrouvent une fois par an. C’est alors l’occasion exceptionnelle de créer un pont imaginaire entre leurs deux continents et de s’y retrouver au milieu pour enfin pouvoir jouer ensemble ! A chaque proposition de thème de l’arbitre, les joueurs et joueuses s’efforceront de vous présenter la meilleure histoire possible, surfant sur les contraintes, jonglant avec les facéties de leurs partenaires de jeu ! Pendant 1h30, laissez-vous guider par la présentation, la musique, la régie, les différentes histoires spontanément créées pour vous, et préparez vous à passer une soirée spectaculairement exceptionnelle ! Ou exceptionnellement spectaculaire. A vous de juger ! Ce spectacle aura exceptionnellement lieu dans la salle Le Sémaphore, 9 Bd Vincent Gâche, 44200 Nantes.

Théâtre Sémaphore / Espace Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200

02 43 87 75 72 https://semaphore-nantes.fr/ billetterie@lfproductions.fr https://lafabriqueaimpros.com/