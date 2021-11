Sens Sens Sens, Yonne Théâtre « Selon que vous serez puissant ou misérable » Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

Théâtre « Selon que vous serez puissant ou misérable » Théâtre Municipal 21 Boulevard Garibaldi Sens

2021-12-07

Sens Yonne Sens 17 21 EUR A la recherche de Jean de La Fontaine

Un spectacle de Dominique Rongvaux

En partenariat avec le Cercle Condorcet du Sénonais Une enquête passionnée sur les traces de ce génie si mal connu qu’était La Fontaine.

À travers ses fables, ses contes licencieux et un fourmillement d’anecdotes sur sa vie, se dessinera peu à peu le portrait d’un artiste confronté au pouvoir absolu mais épris de liberté, d’un solitaire qui mit toujours l’amitié au-dessus de tout, d’un poète inoffensif dont les écrits sont les plus subversifs de son siècle. Comédien : Dominique Rongvaux

Metteur en scène : Maria Abecasis de Almeida

Créateur Lumières : Nicolas Fauchet.

