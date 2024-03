THÉÀTRE SEE BRANT DE PIERRE HALET Nilvange, dimanche 17 mars 2024.

THÉÀTRE SEE BRANT DE PIERRE HALET Nilvange Moselle

Dimanche

Après avoir été présenté au festival d’Avignon en 1987, année de sa création,

See Brant de Pierre Halet, a été donné plus d’une centaine de fois.

Aujourd’hui, Claude Mantovani revient à ce monologue dans une version épurée, persuadé qu’il reste d’une étonnante actualité.

See Brant nous dévoilera, comment sa vocation à devenir pompier l’a amené à faire face à l’événement qu’il pressentait depuis sa plus tendre enfance…..Tout public

5 EUR.

Début : 2024-03-17 17:00:00

fin : 2024-03-17

14 rue Clémenceau

Nilvange 57240 Moselle Grand Est info@legueulard.fr

L’événement THÉÀTRE SEE BRANT DE PIERRE HALET Nilvange a été mis à jour le 2024-03-09 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME