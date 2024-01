FLORENT PEYRE THEATRE SEBASTOPOL Lille, mercredi 29 janvier 2025.

Sans fard et sans artifice, Florent Peyre interprète tous lesmembres d’une troupe de comédie musicale, un soir depremière…Entre le one-man-show et la pièce de théâtre, il incarneen même temps plus d’une vingtaine de personnages et pas moinsde 5 animaux (dont 4 en voie de disparition…) dans uneperformance unique et jubilatoire !Ecrit par Florent Peyre, Philippe Caverivière et Matthieu Burnel.Mise en scène par Eric MétayerMusique originale Pascal Obispo

Tarif : 30.00 – 52.00 euros.

Début : 2025-01-29 à 20:30

Réservez votre billet ici

THEATRE SEBASTOPOL PLACE SEBASTOPOL 59000 Lille 59