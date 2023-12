TONY CARREIRA THEATRE SEBASTOPOL Lille Catégorie d’Évènement: Lille TONY CARREIRA THEATRE SEBASTOPOL Lille, 2 juin 2024, Lille. Tony Carreira, 35 ans de carrière, plus qu’un concert c’est une expérience unique à ne pas manquer.

Tarif : 36.40 – 59.00 euros.

Début : 2024-06-02 à 17:00 Réservez votre billet ici THEATRE SEBASTOPOL PLACE SEBASTOPOL 59000 Lille Détails Catégorie d’Évènement: Lille Autres Code postal 59000 Lieu THEATRE SEBASTOPOL Adresse PLACE SEBASTOPOL Ville Lille Departement 59 Lieu Ville THEATRE SEBASTOPOL Lille Latitude 50.628532 Longitude 3.058121 latitude longitude 50.628532;3.058121

THEATRE SEBASTOPOL Lille 59 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/