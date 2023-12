ZAZIE THEATRE SEBASTOPOL Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord ZAZIE THEATRE SEBASTOPOL Lille, 24 avril 2024, Lille. Après sa tournée de Zéniths pour le ZAZIE AIR TOUR, Zazie nous présentera un concert dans une formule inédite lors de cette tournée 2024. Le NOUVEL AIR TOUR s’envole, accompagné de l’album AIR, déjà disponible.

Tarif : 25.00 – 69.00 euros.

Début : 2024-04-24 à 20:00 Réservez votre billet ici THEATRE SEBASTOPOL PLACE SEBASTOPOL 59000 Lille 59 Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Code postal 59000 Lieu THEATRE SEBASTOPOL Adresse PLACE SEBASTOPOL Ville Lille Departement 59 Lieu Ville THEATRE SEBASTOPOL Lille Latitude 50.628532 Longitude 3.058121 latitude longitude 50.628532;3.058121

THEATRE SEBASTOPOL Lille 59 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/