Tiken Jah Fakoly THEATRE SEBASTOPOL Lille, mercredi 27 mars 2024.

Figure majeure du continent africain et du reggae, auréolé de plusieurs disques d’or, de nombreux Prix (RFI, SACEM) et d’une Victoire de la Musique, Tiken Jah Fakoly est mondialement reconnu comme un artiste engagé et militant. Rassemblant des dizaines voire des centaines de milliers de spectateurs lors de ses concerts en Afrique, il est célèbre pour ses prestations scéniques explosives et a joué dans tous les festivals majeurs en France, en Europe et au Canada. Après une tournée mondiale dans les plus grands festivals et salles pour défendre son album « Braquage de pouvoir », TIKEN revient aux sources avec pour la première fois de sa carrière une tournée inédite en acoustique. Entouré de musiciens jouant des instruments traditionnels d’Afrique de l’Ouest l’artiste revisite ses 25 ans de répertoire dont ses plus grands titres & des inédits ! Un écrin intimiste, propice à la sublimation de son œuvre et plus poétique que jamais !

Tarif : 32.90 – 39.90 euros.

Début : 2024-03-27 à 20:00

Réservez votre billet ici

THEATRE SEBASTOPOL PLACE SEBASTOPOL 59000 Lille 59