TROIS CAFES GOURMANDS THEATRE SEBASTOPOL Lille, jeudi 21 mars 2024.

Ils sont toujours des centaines, des milliers aux concerts de Trois cafés gourmands. Des fidèles, des curieux, des convertis, disponibles à marcher dans les refrains et les valeurs saines. Et tout est là, dans cette histoire que raconte ce groupe et le public, dans ce rapport complice qui continue de jouer les prolongations. Ceux qui avaient projeté que le trio ne ferait qu’une apparition éphémère, qu’il ne serait l’auteur d’un unique braquage parfait (le tube A nos souvenirs, culminant aujourd’hui à 243 millions de vues sur YouTube et impulsant un album certifié triple disque de platine) peuvent donc réviser leur copie. Sorti dans un contexte défavorable en octobre 2020 – un autre confinement – le deuxième album Comme des enfants a presque atteint la barre des cent mille exemplaires et derrière lui une tournée de cinquante dates au remplissage heureux.

Tarif : 29.00 – 49.00 euros.

Début : 2024-03-21 à 20:00

Réservez votre billet ici

THEATRE SEBASTOPOL PLACE SEBASTOPOL 59000 Lille 59