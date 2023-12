GALA STAND UP THEATRE SEBASTOPOL Lille Catégories d’Évènement: 59

Lille GALA STAND UP THEATRE SEBASTOPOL Lille, 7 février 2024, Lille. Dans le cadre du Festival LillariousLa génération dorée du Stand-up débarque en force à Lillarious 2024 ! Préparez-vous pour un gala inédit, animé par un maître de cérémonie de renom et plus d’une dizaine d’humoristes talentueux rassemblés sur la scène mythique de Lille pour 2 représentations exceptionnelles.

Tarif : 17.00 – 46.50 euros.

Début : 2024-02-07 à 20:30 Réservez votre billet ici THEATRE SEBASTOPOL PLACE SEBASTOPOL 59000 Lille 59 Détails Catégories d’Évènement: 59, Lille Autres Code postal 59000 Lieu THEATRE SEBASTOPOL Adresse PLACE SEBASTOPOL Ville Lille Departement 59 Lieu Ville THEATRE SEBASTOPOL Lille Latitude 50.628532 Longitude 3.058121 latitude longitude 50.628532;3.058121

THEATRE SEBASTOPOL Lille 59 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/