EMBRASSE MOI IDIOT THEATRE SEBASTOPOL Lille, 28 janvier 2024, Lille.

La production LES ENFANTS TERRIBLES a le regret de vous informer que Monsieur Philippe CHEVALLIER ne pourra pas honorer la tournée de la pièce de théâtre Embrasse-moi idiot de Didier CARON prévue du 15 octobre 2023 au 30 mai 2024.Nous vous informons que c’est TEX qui remplacera Monsieur Philippe CHEVALLIER.Merci pour votre compréhensionMEFIEZ-VOUS DES APPARENCES…Bertrand est fermé comme une huître et jaloux comme un pou ! Il soupçonne sa femme Sophie de le tromper avec Olivier. Son couple semble aller droit dans le mur.Il élabore alors un plan machiavélique afin de se venger et rendre sa femme jalouse : la quitter, pour qu’elle revienne vers lui. Pour cela il embauche Cindy, une jeune comédienne, pour jouer le rôle de sa maîtresse.Victime de sa propre stratégie, il se retrouve rapidement coincé entre Cindy qui prend un peu trop son rôle à coeur et Sophie qui est loin d’avoir dit son dernier mot.

Tarif : 24.50 – 45.00 euros.

Début : 2024-01-28 à 15:30

THEATRE SEBASTOPOL PLACE SEBASTOPOL 59000 Lille 59