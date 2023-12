MICHEL JONASZ ‘DU BLUES DU BLUES !’ THEATRE SEBASTOPOL Lille, 18 janvier 2024, Lille.

Autant qu’un nouvel album, une tournée de Michel Jonasz est toujours un événement. Après la chanson française et la musique tzigane, c’est le 3e et dernier volet des hommages que Michel Jonasz consacre aux sources d’inspiration musicale qui l’ont nourri dont, bien entendu, le Blues. Un courant sinon un vrai langage qui établira les bases de toute la musique actuelle. Référence pour ses albums, Michel Jonasz est plébiscité pour ses prestations scéniques d’exception, entouré des plus grands musiciens qui soient. Autour du tandem que forment Jean-Yves d’Angelo et Manu Katché, il convie guitare, basse et cuivres (dont Pierre d’Angelo, Éric Mula et l’incontournable Michel Gaucher) pour un hommage au Blues dans les règles du grand art. C’est peu dire que le combo électrisera les planches avec des nouveautés qui, même ancrées dans l’histoire, sonneront résolument modernes. Des standards de Jonasz et du Blues au sang neuf : un spectacle intemporel !

Tarif : 49.00 – 68.00 euros.

Début : 2024-01-18 à 20:30

Réservez votre billet ici

THEATRE SEBASTOPOL PLACE SEBASTOPOL 59000 Lille 59