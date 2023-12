FRANK MICHAEL THEATRE SEBASTOPOL Lille, 14 janvier 2024, Lille.

Ce champion du romantisme chante à guichets fermés dans presque chacune des villes. A peine annonce-t-il sa venue que les fans se ruent littéralement sur les locations. Certaines admiratrices n’hésitent pas à parcourir des centaines de kilomètres pour venir témoigner à leur idole un soutien inconditionnel. Elles succombent à ses mélodies d’amour et à sa simplicité.L’Amour toujours ! FRANK MICHAEL persiste et signe ! Plus de 300 chansons, une vingtaine d’albums, une quarantaine de 45 Tours et une Vingtaine de disques d’Or !Ses grands tubes : Dites-lui que je l’aime , San Angelo , Entends ma Voix , Toutes les Femmes sont Belles , Il est toujours question d’Amour , Le petit Café du Grand Amour ,

Tarif : 32.90 – 47.00 euros.

Début : 2024-01-14 à 17:00

THEATRE SEBASTOPOL PLACE SEBASTOPOL 59000 Lille 59