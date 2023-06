Henri Dès • Samedi 11 Novembre 2023 • Théâtre Sébastopol, Lille Théâtre Sébastopol Lille, 11 novembre 2023, Lille.

HENRI DES EN SOLO

Extraordinaire !

Ce mot résume parfaitement la carrière d’Henri Dès. Parce que le papa de La petite Charlotte est certainement le seul dans son domaine à avoir traversé les décennies sans tomber dans la désuétude.

Au contraire, ce sont l’énergie et la fraîcheur qui ont caractérisé chacune de ses compositions, album après album. De mélasse à casse-pieds en passant par Les bêtises à l’école ou Le beau tambour, ses musiques vous trottent dans la tête, ses arrangements sont toujours surprenants. Ses mots sonnent juste, se fondent dans le quotidien des enfants, du lever au coucher, en passant par les rêves ; Et même en abordant les cauchemars, parce que dans l’univers d’Henri Dès tout n’est pas rose bonbon. Les petits bonheurs côtoient les grandes émotions, les éclats de rire sèchent les larmes.

En concert, c’est une véritable bouffée de générosité et de positivité qui porte un public multigénérationnel ! Entre le chanteur, les musiciens et les spectateurs, la complicité s’installe dès les premières notes. 50 ans de carrière, 200 chansons, 4.5 millions d’albums vendus, 30 écoles qui portent son nom, une centaine de fois l’Olympia, 15 disques d’or, une mélodie composée pour le carillon de la cathédrale de Genève, une entrée dans le Larousse 2012, une web radio qui passe ses chansons 24 heures sur 24 et surtout un nombre incalculable de lumières dans les yeux des enfants.

Oui, c’est bien ce qui s’appelle un parcours extraordinaire.

Concert Jeune Public