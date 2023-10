HENRI DES THEATRE SEBASTOPOL Lille Catégorie d’Évènement: Lille HENRI DES THEATRE SEBASTOPOL Lille, 11 novembre 2023, Lille. HENRI DES THEATRE SEBASTOPOL a lieu à la date du 2023-11-11 à 15:00:00.

Tarif : 32 à 50 euros. Partagez un moment d’intimité exceptionnel avec Henri Dès et ses chansons. De petits bijoux dans un écrin, enveloppés du son de sa guitare et de celui de la contrebasse de Fabien Iannone.Plusieurs générations côte à côte, cœur à cœur, qui chantent à l’unisson !Un spectacle qui va à l’essentiel, les yeux dans les yeux. Réservez votre billet ici Le Théâtre Sébastopol est déservi par la Ligne 1 du métro et se situe à proximité de la station République – Beaux Arts. Bus n°72 (arrêt Solférino) Bus n°14 (arrêt Théâtre Sébastopol) THEATRE SEBASTOPOL

PLACE SEBASTOPOL Lille 59000 Page d’accueil site Henri Dès https://www.youtube.com/channel/UC_W0DXbPOoH33FmITYkNRNg https://www.facebook.com/henridesofficiel/?fref=ts Réservez votre billet ici Détails Catégorie d’Évènement: Lille Autres Lieu THEATRE SEBASTOPOL Adresse PLACE SEBASTOPOL Ville Lille Departement 59000 Lieu Ville THEATRE SEBASTOPOL Lille latitude longitude 50.628532;3.058121

