DAVID CASTELLO-LOPES

« AUTHENTIQUE »

SAMEDI 28 OCTOBRE 2023

THEATRE SEBASTOPOL

LILLE

20h

→ Tarifs – Assis numéroté

CATÉGORIE 1 : 37,80€

CATÉGORIE 2 : 32,80€

VISIBILITÉ RÉDUITE : 28,80€

Il y a des choses dont on décrète qu’elles sont authentiques et d’autres que l’on rejette comme pas authentiques (comme Nabilla).

Il y a des gens qui semblent tout de suite sincères et d’autres qui ont l’air de mentir en permanence, même quand ils ne disent rien.

Mais alors pourquoi ? D’où ça vient ? Qu’est-ce que les vrais gens ont de plus que vous ? Je vais vous dire.

→ Billetterie : https://www.ticketmaster.fr/…/david…/idmanif/547958 et dans tous les points de vente officiels habituels

→ Informations groupes & PMR :

A GAUCHE DE LA LUNE

03 28 04 04 53 – reservation@tickandyou.com

→ Théâtre Sébastopol :

Place Sébastopol

59000 Lille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T20:00:00+02:00 – 2023-10-28T22:30:00+02:00

Spectacle Humour