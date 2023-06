Imany • Théâtre Sébastopol Théâtre Sébastopol Lille, 10 octobre 2023, Lille.

Imany • Théâtre Sébastopol Mardi 10 octobre, 20h00 Théâtre Sébastopol

IMANY

MARDI 10 OCTOBRE 2023

THEATRE SEBASTOPOL

20:00

→ Imany est capable de tout. Se distinguer au sein d’une famille nombreuse d’origine comorienne. Faire ses classes mannequin à New York avant de réaliser qu’il ne faut plus résister à l’appel de la musique, monter sur scène pour ne plus jamais en descendre – sous le beau nom d’Imany. Sortir deux albums, The Shape of A Broken Heart (2011) et The Wrong Kind of War (2016), qui allient soul et folk avec un chic fou. Signer un tube, « Don’t Be So Shy », pour le très girl power Sous les jupes des filles réalisé par Audrey Dana. Imany est aussi capable de lever le tabou sur l’endométriose et de s’engager aux côtés de l’association ENDO mind, parler de la responsabilité de l’artiste lorsqu’elle performe aux Victoires de la Musique. Et, aujourd’hui, de réunir huit violoncelles autour d’elle pour un album de reprises qui deviennent, sans oublier leurs racines, des chansons d’Imany.

→ ? © Eugenio Recuenco

→ TARIF :

Catégorie 1 : 47,80€

Catégorie 2 : 44,80€

Catégorie 3 : 41,80€

Visibilité Réduite : 38,80€

→ Billetterie ?

https://agauchedelalune.tickandyou.com/…/1888-imany.html et dans les points de vente habituels.

→ Informations groupes & PMR :

A GAUCHE DE LA LUNE

03 28 04 04 53 – reservation@tickandyou.com

→ Théâtre Sébastopol :

Place Sébastopol

59000 Lille

Théâtre Sébastopol Place Sébastopol, 5900 Lille Lille Wazemmes Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://agauchedelalune.tickandyou.com/…/1888-imany.html »}, {« link »: « mailto:reservation@tickandyou.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-10T20:00:00+02:00 – 2023-10-10T23:00:00+02:00

2023-10-10T20:00:00+02:00 – 2023-10-10T23:00:00+02:00

Concert Lille

© Eugenio Recuenco