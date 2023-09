Nuit de l’animation – Festival International du Court Métrage 2023 Théâtre Sébastopol Lille, 30 septembre 2023, Lille.

Nuit de l’animation – Festival International du Court Métrage 2023 30 septembre et 1 octobre Théâtre Sébastopol Tarif : 17€ / 12€ – réservation via la billetterie en ligne uniquement

9 heures de projection, pour une nuit entière dédiée au film d’animation : inédits, coups de cœur, courts, clips et longs métrages à (re)découvrir dans une ambiance survoltée !

Au programme :

• 3 longs métrages qui viendront rythmer la Nuit (Shrek 2, Memories et L’Impitoyable lune de miel !)

• Focus Miyu, société de production et de distribution majeure de l’animation d’aujourd’hui.

• Une sélection éclectique de courts métrages : féeries musicales, personnages hauts en couleur, animations déjantées… et toujours un soupçon de gore et de WTF, pour un programme totalement survolté !

Petit-déjeuner offert à l’aube, pour se remettre de ses émotions !

1re partie dès 12 ans ; 2e partie dès 14 ans ; 3e partie déconseillée aux moins de 18 ans.

Samedi 30 septembre / 21h > 6h

Théâtre Sébastopol, Lille

Ouverture des portes : 20h (bar et petite restauration disponibles sur place jusqu’à 2h)

→ Réserver

→ Toutes les infos : www.festivalducourt-lille.com

→ Événement Facebook – Nuit de l’animation

Théâtre Sébastopol Place Sébastopol – 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 54 44 56 http://www.theatre-sebastopol.fr

