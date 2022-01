Théâtre : Scoooootch Amiens Amiens Catégories d’évènement: Amiens

Amiens Somme 5 5 De 2 à 99 ans et + Trois animatrices de matière s’amusent des possibles de ce matériau : le ruban adhésif. Déroulant cette matière collante entre elles et l’espace, c’est tout un tissu relationnel invisible qui est mise à jour. De moi à moi, de moi aux autres, de moi à mon environnement. Le scotch est la métaphore des liens invisibles qui nous unissent aux autres. Ces liens peuvent être souples, tendus,

ils peuvent se tordre, s’agiter, s’arracher, se recoller, se métamorphoser etc. Le scotch est aussi perçu comme quelque

chose qui répare, qui ressoude, qui recrée des connexions disparues. Il vient guérir ce qui avait été affecté ou arraché. Par jeu d’accumulation, le scotch finit par remplir et submerger tout

l’espace. Des formes émergent de ce paysage vaporeux. À la fois montagnes et organes. Le public observe en temps réel la naissance des formes. Des sortes de cabanes s’architecturent à différents endroits de l’espace. Des ombres abstraites se projettent sur ces cabanes de scotch qui deviennent surfaces de projection. Les trois animatrices de matière semblent sortir d’un groupe de rock chatoyant. Dès l’accueil du public, un soin particulier

