Théâtre – Scènes de violences conjugales Théâtre du Garde-Chasse Les Lilas Catégories d’évènement: île de France

Les Lilas

Théâtre – Scènes de violences conjugales Théâtre du Garde-Chasse, 17 mars 2022, Les Lilas. Date et horaire exacts : Le jeudi 17 mars 2022

de 20h30 à 22h00

payant

Petit à petit la violence conjugale va s’installer… jusqu’à ce que les femmes décident d’y mettre fin. Pour fuir les tourments de son adolescence, Liam quitte la province pour s’établir en région parisienne : il y rencontre Rachida qui tente, elle, d’échapper au carcan familial. Annie, de son côté, cherche du travail dans l’espoir de retrouver ses enfants confiés à ses parents ; elle rencontre Pascal, photographe issu d’un milieu aisé mais qui va d’échec en échec. Les deux couples emménagent dans un meublé. Petit à petit la violence conjugale va s’installer… jusqu’à ce que les femmes décident d’y mettre fin. Avec : Hayet Darwich, Julie Denisse, David Gouhier, Maxime Lévêque, Yuko Oshima ; Texte, mise en scène : Gérard Watkins ; Musique : Yuko Oshima ; Lumières : Anne Vaglio ; Régie générale, construction : Franck Lezervant ; Lumières : Jean Huleu Théâtre du Garde-Chasse 2 av Waldeck Rousseau Les Lilas 93260 Contact : 0143604189 theatredugardechasse@leslilas.fr http://www.theatredugardechasse.fr/spectacles/2315/ Humour

Date complète :

2022-03-17T20:30:00+01:00_2022-03-17T22:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Les Lilas Autres Lieu Théâtre du Garde-Chasse Adresse 2 av Waldeck Rousseau Ville Les Lilas lieuville Théâtre du Garde-Chasse Les Lilas Departement Paris

Théâtre du Garde-Chasse Les Lilas Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-lilas/

Théâtre – Scènes de violences conjugales Théâtre du Garde-Chasse 2022-03-17 was last modified: by Théâtre – Scènes de violences conjugales Théâtre du Garde-Chasse Théâtre du Garde-Chasse 17 mars 2022 Les Lilas Théâtre du Garde-Chasse Les Lilas

Les Lilas Paris