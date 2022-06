Théâtre « Scène de la vie amoureuse » Hesdin Hesdin Catégorie d’évènement: Hesdin

Théâtre « Scène de la vie amoureuse » Hesdin, 10 juin 2022, Hesdin. Théâtre « Scène de la vie amoureuse » Théâtre Clovis Normand Hesdin

2022-06-10 – 2022-06-10

Théâtre Clovis Normand Hesdin 62140 Hesdin Ce vendredi 10 juin, venez passer un moment de détente au théâtre avec la pièce « Scènes de la vie amoureuse » ! culture@hesdin.fr +33 3 21 86 07 37 http://www.hesdin.fr/ Ce vendredi 10 juin, venez passer un moment de détente au théâtre avec la pièce « Scènes de la vie amoureuse » ! Théâtre Clovis Normand Hesdin

dernière mise à jour : 2022-05-31 par

Détails Catégorie d’évènement: Hesdin Autres Lieu Hesdin Adresse Théâtre Clovis Normand Ville Hesdin lieuville Théâtre Clovis Normand Hesdin

Hesdin Hesdin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hesdin/

Théâtre « Scène de la vie amoureuse » Hesdin 2022-06-10 was last modified: by Théâtre « Scène de la vie amoureuse » Hesdin Hesdin 10 juin 2022

Hesdin