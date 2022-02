Théâtre : Scaramouche Académie Internationale des Arts du Spectacle Versailles Catégories d’évènement: Versailles

**Scaramouche** Compagnie Prisma Teatro, écrit et mis en scène par Carlo Boso Un imbroglio, où l’amour, l’argent, les embuscades, les courses-poursuites, les pantomimes, les danses et les chants sont à l’honneur dans une œuvre romanesque. SAMEDI 26 À 18H30 ET DIMANCHE 27 À 16H MARS Domaine des Grands Chênes Durée : 1h20 À partir de 6 ans Tarif : 5 euros (jusqu’à 8 ans) / 10 euros Dans le cadre du Festival Baz’arts des mômes

Vous avez dit “Scaramuccia” ? Académie Internationale des Arts du Spectacle 17, rue Anatole France 78000, Versailles Versailles Porchefontaine Yvelines

2022-03-26T18:30:00 2022-03-26T19:40:00;2022-03-27T16:00:00 2022-03-27T17:10:00

