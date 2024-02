Théâtre « Scapin » mis en scène par Claire Giacometti Salle Camborne Sainte-Anne-d’Auray, dimanche 11 février 2024.

Molière est universel, parce qu’il évoque la nature humaine et ses revers. Comique de situation, de caractère, de gestes et de mots, éloge de l’intelligence, finesse des arguments, subtilité de la répartie, malice des plaisanteries bouffonnes, habilité du double jeu ; c’est un tout ! Et cela rend Molière incontournable.

Octave, fils d’Argante, s’est épris de Hyacinte, une jeune fille pauvre et orpheline. Léandre, fils de Géronte, est amoureux de Zerbinette, une migrante. Octave et Léandre demandent de « aide à Scapin, valet de Léandre, pour obtenir de l’argent, et l’accord leurs pères pour se marier. Scapin, fourbe et rusé, se charge à sa manière, d’extorquer l’argent à Argante et Géronte. Toujours Scapin se sortira d’affaires par ses tours. Dans ette version des fourberies, le texte de la pièce est conservé quasi dans son intégralité. Quelques touches personnelles de la metteure en scène donnent un coup de fouet à une pièce populaire et appréciée d’un grand nombre. On retrouve ce qui fait rire chez Molière farces, quiproquos, personnages grognons ou naïfs, pantomine, coups de pieds aux fesses, coups de bâtons…

La distribution des rôles est originale, la scénographie est minimale. Le dynamisme des comédiens, le texte de Molière, la mise en scène efficace, font mouche auprès de spectateurs réjouis.

Tarif 10€ Réduit 7€.

Réservation par téléphone.

Salle Camborne, rue du Parc à Sainte-Anne d’Auray.

Durée 1h15.

Une adaptation de Claire Giacometti.

Avec, Franck Heldenbergh, Jean-Luc Morvan, Isabelle Michelin, Annie Ménéano, Jackie Elissetche, Elodie Ruiz, Maïder Lalanne, Claire Giacometti .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 15:30:00

fin : 2024-02-11

Salle Camborne Rue du Parc

Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne

