Théâtre : Saynettes Étretat Étretat Catégories d’évènement: 76790

Étretat

Théâtre : Saynettes Étretat, 24 juin 2022, Étretat. Théâtre : Saynettes Étretat

2022-06-24 20:30:00 – 2022-06-24

Étretat 76790 L’atelier Théâtre présente Saynettes Juste pour rire, le vendredi 24 juin à 20h30, à la salle Adolphe Boissaye. Entrée gratuite, participation libre au chapeau. L’atelier Théâtre présente Saynettes Juste pour rire, le vendredi 24 juin à 20h30, à la salle Adolphe Boissaye. Entrée gratuite, participation libre au chapeau. Accueil L’atelier Théâtre présente Saynettes Juste pour rire, le vendredi 24 juin à 20h30, à la salle Adolphe Boissaye. Entrée gratuite, participation libre au chapeau. Étretat

dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Catégories d’évènement: 76790, Étretat Autres Lieu Étretat Adresse Ville Étretat lieuville Étretat Departement 76790

Étretat Étretat 76790 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/etretat/

Théâtre : Saynettes Étretat 2022-06-24 was last modified: by Théâtre : Saynettes Étretat Étretat 24 juin 2022 76790 Étretat

Étretat 76790