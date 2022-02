Théâtre: « Sauve qui peut, Sidonie » par la troupe des Bourgognes Chantilly, 25 mars 2022, Chantilly.

Théâtre: « Sauve qui peut, Sidonie » par la troupe des Bourgognes Chantilly

2022-03-25 – 2022-03-25

Chantilly Oise

A vos agendas ! Envie de bouger, de chanter, d'aider ces pauvres Bretons arrivés à Paris en 1922 pour chercher du travail et qui se retrouvent en plein milieu d'un crime ?

Alors serez-vous du côté de la bande de José le Balafré ? du côté de Sidonie et de ses amis ? du côté de l’inspecteur Feuillu et du chef-brigadier Bonan ?

En tous les cas, n’hésitez pas à vous habiller en style années 20 …

Les spectateurs déguisés auront le droit à des cours particuliers de Charleston !

+33 6 63 11 87 99

Troupe des Bourgognes

Chantilly

