Créon Créon Créon, Gironde Théâtre: Sauvage- Anamorphose Créon Créon Catégories d’évènement: Créon

Gironde

Théâtre: Sauvage- Anamorphose Créon, 17 juin 2021-17 juin 2021, Créon. Théâtre: Sauvage- Anamorphose 2021-06-17 – 2021-06-17

Créon Gironde Créon 15 EUR Suivi d’un rat échappé d’un laboratoire, un jeune faucon perdu traverse les océans.

Il rencontre de grands animaux qui lui font part de leurs échanges avec une espèce envahissante : les humains.

Mais leurs rapports sont contradictoires, et le faucon a bien du mal à se figurer cette créature.

Ce parcours initiatique donnera au spectacle une allure de conte animalier moderne, pour les spectateurs désireux de s’aventurer dans la zone d’échange entre l’homme et les animaux. Suivi d’un rat échappé d’un laboratoire, un jeune faucon perdu traverse les océans.

Il rencontre de grands animaux qui lui font part de leurs échanges avec une espèce envahissante : les humains.

Mais leurs rapports sont contradictoires, et le faucon a bien du mal à se figurer cette créature.

Ce parcours initiatique donnera au spectacle une allure de conte animalier moderne, pour les spectateurs désireux de s’aventurer dans la zone d’échange entre l’homme et les animaux. +33 5 56 30 65 59 Suivi d’un rat échappé d’un laboratoire, un jeune faucon perdu traverse les océans.

Il rencontre de grands animaux qui lui font part de leurs échanges avec une espèce envahissante : les humains.

Mais leurs rapports sont contradictoires, et le faucon a bien du mal à se figurer cette créature.

Ce parcours initiatique donnera au spectacle une allure de conte animalier moderne, pour les spectateurs désireux de s’aventurer dans la zone d’échange entre l’homme et les animaux. Suivi d’un rat échappé d’un laboratoire, un jeune faucon perdu traverse les océans.

Il rencontre de grands animaux qui lui font part de leurs échanges avec une espèce envahissante : les humains.

Mais leurs rapports sont contradictoires, et le faucon a bien du mal à se figurer cette créature.

Ce parcours initiatique donnera au spectacle une allure de conte animalier moderne, pour les spectateurs désireux de s’aventurer dans la zone d’échange entre l’homme et les animaux. larural

Détails Catégories d’évènement: Créon, Gironde Étiquettes évènement : Autres Lieu Créon Adresse Ville Créon lieuville 44.7741#-0.34911