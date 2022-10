Théâtre : « Sarah et le cri de la langouste » Sens, 13 novembre 2022, Sens.

Théâtre : « Sarah et le cri de la langouste »

21 Boulevard des Garibaldi Théâtre municipal Sens Yonne Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi

2022-11-13 – 2022-11-13

Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi

Sens

Yonne

Pièce de théâtre : « Sarah et le cri de la langouste »

une pièce de John Murrel

avec Cécile Séité et Daniel Girard

mise en scène : Thérèse Liotard

Dimanche 13 novembre à 16h.

CECILE SEÏTE

En même temps qu’une maîtrise de lettres romanes, Cécile se forme au conservatoire du 16ème et obtient un prix de comédie au concours unifié des conservatoires de Paris. Conteuse professionnelle, elle pratique le théâtre dans l’association « le Réveil du théâtre » où elle a joué plusieurs fois avec Daniel Girard.

DANIEL GIRARD

Avec une formation de chanteur lyrique (basse), Daniel fait aussi du théâtre dans cette association. Il assiste à une représentation de « Sarah » à la création, et, des années plus tard, se sent enfin prêt pour interpréter le rôle de Pitou. Il nous en livre ici une incarnation digne de Buster Keaton et de Chaplin.

THERESE LIOTARD

Comédienne au cinéma (A.Varda, P. Leconte, Y.Robert entre autres) comme au théâtre ou à la télévision, T.Liotard nous livre ici sa première mise en scène avec « Sarah et le cri de la langouste ». Phénomène international, Sarah Bernhardt fascine encore les actrices pour son audace, sa liberté de pensée et son charisme.

Th Liotard a tenté surtout de révéler l’humour et la dérision de ce dialogue savoureux, écrit par John Murrell, entre Sarah et son malheureux secrétaire.

En quelques lignes :

Belle-île-en-mer, août 1922.

Sarah Bernhardt a 78 ans.Elle tente de dicter ses mémoires à son secrétaire, Georges Pitou.

Pour l’y aider, Pitou accepte de jouer les personnages dont Sarah veut se souvenir.

Dans ce drôle de duo, comique et pathétique à la fois, Sarah s’efforce de retenir le temps et défie sa propre mort, entre vie et théâtre.

https://www.billetweb.fr/sarah-et-le-cri-de-la-langouste&src=agenda

Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens

dernière mise à jour : 2022-10-18 par