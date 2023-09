Conservatoire : Jeunes textes en liberté Théâtre Saragosse Pau, 2 décembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Les élèves de Cycle 3 / DET du département Théâtre vous invitent à une lecture publique, fruit d’un travail pédagogique mené avec l’association «Jeunes textes en liberté». Un répertoire de textes engagés pour faire découvrir les écritures contemporaines : des récits d’aujourd’hui pour dire le monde !

Intervenant, Anthony Thibault Encadrement pédagogique, Charlotte Gutierrez.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

Théâtre Saragosse av de saragosse

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Cycle 3 / DET students from the Theatre department invite you to a public reading, the fruit of an educational project carried out with the « Jeunes textes en liberté » association. A repertoire of committed texts to help you discover contemporary writing: contemporary stories to tell the world!

Guest speaker, Anthony Thibault Educational support, Charlotte Gutierrez

Los alumnos del Ciclo 3 / DET del departamento de Teatro le invitan a una lectura pública, fruto del trabajo pedagógico realizado con la asociación « Jeunes textes en liberté ». Un repertorio de textos comprometidos para hacerle descubrir la escritura contemporánea: ¡historias contemporáneas para contar al mundo!

Orador invitado, Anthony Thibault Apoyo pedagógico, Charlotte Gutierrez

Die Schülerinnen und Schüler der Klassen Cycle 3 / DET des Fachbereichs Theater laden Sie zu einer öffentlichen Lesung ein, die das Ergebnis einer pädagogischen Arbeit mit dem Verein « Jeunes textes en liberté » ist. Ein Repertoire an engagierten Texten, um die zeitgenössischen Schriften zu entdecken: Geschichten von heute, um die Welt zu erzählen!

Referent, Anthony Thibault Pädagogische Betreuung, Charlotte Gutierrez

Mise à jour le 2023-09-12 par OT Pau