THÉÂTRE – SAPIENS Metz Metz Catégories d’évènement: Metz

Moselle

THÉÂTRE – SAPIENS Metz, 10 décembre 2022, Metz. THÉÂTRE – SAPIENS

36 rue Saint Marcel MCL SAINT-MARCEL Metz Moselle MCL SAINT-MARCEL 36 rue Saint Marcel

2022-12-10 19:00:00 19:00:00 – 2022-12-10 21:00:00 21:00:00

MCL SAINT-MARCEL 36 rue Saint Marcel

Metz

Moselle Comédien humoriste et improvisateur lorrain, Josselin Dailly crée des spectacles humoristiques d’un nouveau genre où il défend l’idée d’un rire intelligent. Il présentera à la MCL un concept triptyque appelé : Darwin, Freud et moi, sur 3 spectacles : Sapiens (les origines)

Inconscient (la psychologie)

Le dilemme du tramway (les choix) +33 3 87 32 53 24 http://www.mclmetz.fr/ MCL

MCL SAINT-MARCEL 36 rue Saint Marcel Metz

dernière mise à jour : 2022-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Metz, Moselle Autres Lieu Metz Adresse Metz Moselle MCL SAINT-MARCEL 36 rue Saint Marcel Ville Metz lieuville MCL SAINT-MARCEL 36 rue Saint Marcel Metz Departement Moselle

Metz Metz Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/metz/

THÉÂTRE – SAPIENS Metz 2022-12-10 was last modified: by THÉÂTRE – SAPIENS Metz Metz 10 décembre 2022 36 rue Saint Marcel MCL SAINT-MARCEL Metz Moselle Metz Moselle

Metz Moselle