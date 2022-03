THÉÂTRE “SANS DESSUS DE SOUS !” Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots Catégories d’évènement: Hérault

Palavas-les-Flots

THÉÂTRE “SANS DESSUS DE SOUS !” Palavas-les-Flots, 1 avril 2022, Palavas-les-Flots. THÉÂTRE “SANS DESSUS DE SOUS !” Palavas-les-Flots

2022-04-01 – 2022-04-01

Palavas-les-Flots Hérault 20h30 Théâtre Sans dessus de sous ! par Vincent Ribera Organisation Tarif : 36€ (place numérotée) Salle Bleue Infos et réservations : 04 67 50 39 56 ou vincentribera.com@gmail.com vincentribera-organisation.com ***** L’entreprise de Nicolas est dans une situation financière catastrophique dont il n’a rien dit à son épouse ni à sa belle-mère pourtant associées. Il attend sa banquière qui doit lui confirmer un accord de prêt. Mais alors que l’heure de cet entrevu capital approche, sa femme et sa belle-mère débarquent à l’improviste, précédées par un huissier qui est venu procéder à une saisie, d’un agent immobilier qui souhaite estimer la

