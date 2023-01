Théâtre : Salle Défaite Bergerac, 25 janvier 2023, Bergerac .

Théâtre : Salle Défaite

2023-01-25 20:30:00 – 2023-01-25 23:30:00

Les Comédiens de Naillac présentent « SALLE DÉFAITE »

La Salle des fêtes va être démolie, et Suzanne a toujours vécu ici. Oubli ou modernité ? Abandon ou évolution ? Les souvenirs de la vieille dame nous guident à la recherche de ce qu’est, de ce qu’a été, de ce que sera cet endroit pour elle et pour les gens autour. La mémoire est fragile, incertaine parfois, mais c’est toujours avec intensité que petites histoires et secrets du passé reprennent vie un instant au cours de ces allers-retours à travers le XXème siècle !

Texte et mise en scène : Jean-François Boutrois | Avec Jean-Paul Brutus, Valérie Descazeaux, Jean-Marc Feuillié, Adrien Flayac, Sohanne Léon, Franckie Magadur, Éric Magnieu, Patrick Salive, Juliette Schiffman, Guy Vincent, Marc Vincent ou Nicolas Lyan, Jean-François Boutrois

Accueil en résidence au Rocksane du jeudi 19/01 au mercredi 25/01.

+33 5 53 63 03 70

