THÉÂTRE – SALES GOSSES Metz

THÉÂTRE – SALES GOSSES Metz, 9 juin 2022, Metz. THÉÂTRE – SALES GOSSES Ile du Saulcy Espace Bernard-Marie Koltès Metz

2022-06-09 18:00:00 – 2022-06-09 Ile du Saulcy Espace Bernard-Marie Koltès

Metz Moselle Une petite fille rêveuse, punie par son professeur durant une leçon fondamentale sur la démocratie, devient la cible de ses camarades de classe. Une pièce qui met en lumière la question de nos pratiques et de nos politiques pédagogiques confrontées à la recherche forcenée de la rentabilité et de la productivité. L’auteure roumaine Mihaela Michailov s’est inspirée de faits réels : une enseignante qui a ligoté une élève, les mains derrière le dos, et l’a exposée ainsi, en exemple, à toute sa salle de classe. Les élèves, pendant la récréation, l’ont torturée à leur tour. Accueil ESPACE KOLTES

