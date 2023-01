THEATRE “SALADE ET ROCK’N ROLL” AU PALLET Le Pallet Le Pallet Le Pallet Catégories d’Évènement: Le Pallet

Loire-Atlantique Le Pallet Les toilettes du restaurant de Mr Bertrand sont transformées en loge, pour un unique soir, le temps d’accueillir la “Star”. Une Star du rock à la retraite, qui fait son grand retour sur les planches. Mais hélas, la soirée est bien compromise, car, à quelques heures du spectacle, la Star n’est toujours pas arrivée!!!

Caprice de Diva? Contretemps? Enlèvement? Mauvaise rencontre? Où est passée la Star? Mystère!!!!

Une pièce quelque peu Rock N’Roll!!!! Pièce de théâtre “Salade et Rock’N Roll”, les 4/5 – 10/11/12 – 17/18/19 MARS 2023 : pièce Rock’N Roll de Laurette Gerussi +33 2 40 80 49 45 http://www.theatrelepallet.fr/ Le Pallet

