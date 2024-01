BRETAGNE A BRAZ OUVERT THEATRE SAINTE THERESE St Pol De Leon, vendredi 17 mai 2024.

C’est un récit à deux voix. Celle de la tradition orale bretonne et celle de la musique baroque. Quand ces deux univers se rencontrent, les histoires et croquis de Bretagne de Le Braz se révèlent. S’ouvrent alors des images d’autrefois, loin des cartes postales folkloriques, mais celle de la vie bretonne, avec ses mystères et ses croyances. Achille Grimaud à la langue agile et Aldo Ripoche à l’archet aiguisé nousamènent au coeur de ce périple.

Tarif : 13.00 – 18.00 euros.

Début : 2024-05-17 à 20:30

THEATRE SAINTE THERESE rue de la rive 29250 St Pol De Leon 29