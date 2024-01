MARIE JAELLE THEATRE SAINTE THERESE St Pol De Leon, samedi 11 mai 2024.

Depuis quelques années, un regain d’intérêt pour les compositrices françaises du 19ème siècle et de la première moitié du 20ème siècle est observé. Marie Jaëll, créatrice de génie, est l’une d’elles. Compositrice et pianiste virtuose de renommée mondiale, élève de composition de Saint-Saëns et Fauré, excellente pédagogue et écrivaine, elle était au centre de la vie intellectuelle européenne. Et pourtant ses compositions furent largement oubliées après sa mort. Célia Oneto Bensaid pianiste de grand talent est également une véritableconteuse. Dans ce concert mêlant musique et récit, elle nous dévoile la vie de Marie Jaëll à travers les oeuvres et correspondances qui ont marqué son parcours et celui de ses plus fidèles compagnons de route. Distribution : Anna Duczmal-Mróz – Direction musicale Célia Oneto Bensaid –Piano, écriture et conception du texte Benoit Hattet – Récit

Tarif : 23.20 – 28.20 euros.

Début : 2024-05-11 à 20:30

Réservez votre billet ici

THEATRE SAINTE THERESE rue de la rive 29250 St Pol De Leon 29